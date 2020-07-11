Шамиль Газизов: «Мне понравилась игра «Спартака». Победы придут. А судейство я не комментирую»
11 июля 2020, 23:10
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал матч 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:1).
— Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков «Спартака». Мы играли, как дома. Очень хорошая поддержка, антураж. Спасибо им! — сказал Газизов.
— Как вам сама игра?
— Мне показалось, что мы играли хорошо. Старались переломить ход встречи. Но это футбол. Так бывает. Поблагодарил команду за самоотдачу. За то, что ребята двигались, хотели забить, старались. Команда у нас молодая, победы еще придут. Все впереди.
— А что скажете о судействе? В частности, был ли пенальти в первом тайме на Понсе?
— Я не буду комментировать судейство. А игра нашей команды мне понравилась. (Виталий Айрапетов)
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