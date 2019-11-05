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Шамиль Газизов: «Интерес к Фомину со стороны ЦСКА? Без комментариев»

16:17

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал вызов в основную сборную России 22-летнего полузащитника команды Даниила Фомина.

— Для «Уфы» то, что Фомин попал в сборную — большое событие. Вызов Даниила говорит о работе тренерского штаба, о том, что Станислав Саламович Черчесов просматривает просматривает большой круг футболистов, спасибо ему! Фомин заслужил свой вызов, теперь все зависит от него, — сказал Газизов.

— Действительно ли ЦСКА интересуется Фоминым?

— Не хотелось бы это комментировать. Даниил — прогрессирующий игрок, вызов в сборную показывает, что Фомин — на верном пути.

Фомин выступает за «Уфу» с лета 2019 года, он провел 14 матчей в чемпионате России в составе команды из Башкортостана, на его счету 3 забитых мяча в сезоне 2019/20. (Иван Торопцев)

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