Шамиль Газизов: «Главные цели «Спартака» — титулы в России, участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился эмоциями от назначения на должность в московском клубе.
— Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат, — приводит слова Газизова официальный сайт клуба. — Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия.
Предыдущим местом работы Газизова была «Уфа», где он руководил клубом с лета 2012 года. За 8 лет работы генеральным директором уфимцы вышли в РПЛ, а также дебютировала в Лиге Европы.
В «Спартаке» Газизов сменил на посту гендиректора Томаса Цорна, который покинул московский клуб 7 июля.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-07-10-shamil_gazizov__novyy_generalnyy_direktor_fk_spartak-moskva/