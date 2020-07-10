РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шамиль Газизов: «Главные цели «Спартака» — титулы в России, участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия»

10 июля 2020, 12:28
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился эмоциями от назначения на должность в московском клубе.

— Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат, — приводит слова Газизова официальный сайт клуба. — Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия.

Предыдущим местом работы Газизова была «Уфа», где он руководил клубом с лета 2012 года. За 8 лет работы генеральным директором уфимцы вышли в РПЛ, а также дебютировала в Лиге Европы.

В «Спартаке» Газизов сменил на посту гендиректора Томаса Цорна, который покинул московский клуб 7 июля.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-10-shamil_gazizov__novyy_generalnyy_direktor_fk_spartak-moskva/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир