Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился эмоциями от назначения на должность в московском клубе.

— Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат, — приводит слова Газизова официальный сайт клуба. — Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия.

Предыдущим местом работы Газизова была «Уфа», где он руководил клубом с лета 2012 года. За 8 лет работы генеральным директором уфимцы вышли в РПЛ, а также дебютировала в Лиге Европы.

В «Спартаке» Газизов сменил на посту гендиректора Томаса Цорна, который покинул московский клуб 7 июля.