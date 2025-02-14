Орещук о Жерсоне: «Динамо» и «Рома» уже подписали трансферный контракт. И тут Белкин сказал: «12 — это очень много. Я привезу за 9»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2019 году в клуб чуть не перешел бразильский полузащитник Жерсон, к которому сейчас проявляет интерес «Зенит».

— За Жерсона просили 20 миллионов евро, сторговались на 12. С ним вообще глупейшая ситуация!

— В чем?

— Начнем с того, что тяжелее переговоров в моей жизни не было. С Дмитрием Гафиным за пять дней в Риме чуть с ума не сошли. Просто дурдом! Встречались с футболистом, его папой, спортивным директором «Ромы» — и с каждым отдельно, и со всеми вместе. Долго и нудно торговались, обменивались документами. Звонили в Бразилию маме Жерсона, сестрам, еще каким-то родственникам...

— Им-то зачем?

— Напутствовали. По просьбе папы. Когда казалось, что все согласовано, внезапно нарисовался Пасторелло, агент. Сразу в крик: «Почему договариваетесь без меня? Это мой футболист, у нас контракт!» Затребовал несусветные комиссионные — три миллиона евро. Мы послали и его, и игрока. Через пару дней Жерсон перезвонил сам: «Я уволил Пасторелло. Давайте искать компромисс».

— Нашли?

— Да, клубы даже успели подписать трансферный контракт. И тут Юрий Белкин, один из руководителей «Динамо», влез со своими соображениями: «12 — это очень много. Я привезу за 9». Мы нажали на паузу. Пока «вез», Жерсона за 12 забрал «Фламенго». Вскоре за 20 продал в «Марсель».

— А теперь за этого бразильца «Зенит» предлагает более 30 миллионов.

— Именно!