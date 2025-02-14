Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Орещук о Жерсоне: «Динамо» и «Рома» уже подписали трансферный контракт. И тут Белкин сказал: «12 — это очень много. Я привезу за 9»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Жерсон.
Фото Global Look Press

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2019 году в клуб чуть не перешел бразильский полузащитник Жерсон, к которому сейчас проявляет интерес «Зенит».

За Жерсона просили 20 миллионов евро, сторговались на 12. С ним вообще глупейшая ситуация!

— В чем?

— Начнем с того, что тяжелее переговоров в моей жизни не было. С Дмитрием Гафиным за пять дней в Риме чуть с ума не сошли. Просто дурдом! Встречались с футболистом, его папой, спортивным директором «Ромы» — и с каждым отдельно, и со всеми вместе. Долго и нудно торговались, обменивались документами. Звонили в Бразилию маме Жерсона, сестрам, еще каким-то родственникам...

— Им-то зачем?

— Напутствовали. По просьбе папы. Когда казалось, что все согласовано, внезапно нарисовался Пасторелло, агент. Сразу в крик: «Почему договариваетесь без меня? Это мой футболист, у нас контракт!» Затребовал несусветные комиссионные — три миллиона евро. Мы послали и его, и игрока. Через пару дней Жерсон перезвонил сам: «Я уволил Пасторелло. Давайте искать компромисс».

— Нашли?

— Да, клубы даже успели подписать трансферный контракт. И тут Юрий Белкин, один из руководителей «Динамо», влез со своими соображениями: «12 — это очень много. Я привезу за 9». Мы нажали на паузу. Пока «вез», Жерсона за 12 забрал «Фламенго». Вскоре за 20 продал в «Марсель».

— А теперь за этого бразильца «Зенит» предлагает более 30 миллионов.

— Именно!

Роман Орещук.Роман Орещук: «Лера Кудрявцева сделала грудь на мои деньги»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Жерсон
Роман Орещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Фламенго
Читайте также
«Спартак» точь-в-точь повторяет чемпионский сезон Карреры. Что пока мешает красно-белым взять титул
Начавшая расследование о поле Брижит Макрон журналистка Наташа Рей скончалась
Пять дебютантов и Мбаппе-капитан. Стал известен первый состав сборной Франции при Зидане
Боня обжаловала отказ в иске к экс-невесте Лепса
Bloomberg узнало о решении Saudi Aramco не поставлять нефть в Европу в октрябре
«Монако» снова первый! Головин — опять один из лучших
Популярное видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» Мх: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» Мх: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Родина»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Родина»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шалимов: «Зенит» и «Спартак» завелись, когда Левников пропустил несколько фолов»

Орещук: «У Филиппа оказалась сумасшедшая аллергия на пыль. Пришлось на базе всю комнату перестраивать. Убирать ковролин, шторы...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости