Шалимов заявил, что «Ростов» берет свои очки и дает чемпионату интригу

Российский тренер Игорь Шалимов оценил победу «Ростова» в матче 21-го тура РПЛ.

«В целом хорошо, что «Ростов» берет свои очки — молодая команда, которая столкнулась с трудностями в виде переездов, справляется с ними и дает чемпионату интригу», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 21 матча «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Лидирует — «Зенит» (51 очко).