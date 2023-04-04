Шалимов: «Дзюба должен благодарить «Торпедо» и «Пари НН», что его туда не взяли»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Сейчас много разговоров о том, что Нижний и «Торпедо», которые не взяли Артема Дзюбу, ошиблись и Дзюба им мстит. Мне кажется, Артем, наоборот, должен не ругать Нижний и «Торпедо», а благодарить их, что его туда не взяли», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. В 6 матчах за железнодорожников 34-летний форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.