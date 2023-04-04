Юран провел первую тренировку в «Пари НН»

Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран провел первую тренировку с командой, сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана.

Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 21 тура.