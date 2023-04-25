Шалимов заявил, что Кутепов сломал игру «Торпедо» в матче с «Химками» своим безрассудным подкатом

Экс-наставник «Химок» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ, в котором его бывшая команда встречалась с «Торпедо».

«Из персоналий по матчу выделю торпедовского перуанца Рейну — он и пенальти сделал, и голевую передачу отдал. С отрицательной стороны — защитника Кутепова. Защитник при счете 2:1, когда твоя команда владеет преимуществом, повела в счете, просто ломает игру своим безрассудным подкатом. Зачем так прыгать, там защитники рядом? В итоге свой же защитник сломал игру», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Торпедо» в 24-м туре РПЛ проиграло «Химкам» со счетом 2:4. Команда занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место с 13 очками.