Камоцци заявил, что Промес может стать лучшим легионером в истории России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

«Я и раньше говорил, что Квинси Промес многое значит для российского футбола. Безусловно, у него есть все, чтобы стать лучшим легионером в истории чемпионата России. Он доказывает это в каждом сезоне, который проводит в «Спартаке». Сейчас Промес — очень важный игрок для красно-белых», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

24 апреля, Квинси Промес забил свой 85 мяч в РПЛ и теперь делит первое место в истории чемпионата России по голам среди легионеров. В этом рейтинге он догнал бразильского нападающего Вагнера Лава и иранского форварда Сердара Азмуна.

На данный момент 31-летний Промес занимает второе место в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 17 мячей.