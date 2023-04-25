Мостовой заявил, что его считают легендой в Испании
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о легендарности футболистов.
«Сколько Уилкшир играл в «Динамо»? Конечно, он не легенда. У нас легендами уже называют людей, которые два гола забили. Я даже не помню, такой такой футболист играл за «Динамо», но я за этим клубом особенно не следил. Что касается Кокорина, это на выбор динамовцев. Трудно сказать. Но он правильно сказал — однозначно ни Уилкшир, ни Вальбуэна на звание легенд не тянут. У нас в «Спартаке» были люди, которые на скамейке сидели, год поиграли и говорят, что мы там тоже легенды. Слово «легенда» у нас утрировалось. Считаю ли я себя легендой «Спартака»? Это не мне, наверное, решать. Я в «Спартаке» провел пять лет, выиграл два чемпионата, Кубок, становился одним из лучших футболистов, много голов забил, много призов собрал, хотя на тот момент нам их особенно не давали. Дает ли это мне статус легенды? Меня в Испании считают легендой. Если можно иметь два статуса легенды, тогда да», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4