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Сегодня, 09:40

Тренер «Зенита» Симутенков считает Семака похожим на молодого Анчелотти

Алина Савинова
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Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил Сергея Семака, возглавляющего сине-бело-голубых, с молодым Карло Анчелотти. По его мнению, специалисты во многом похожи.

— Кто как тренер сильнее — молодой Анчелотти или Семак?

— Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой, — приводит Sport24 слова Симутенкова.

— То есть можно поставить знак равенства?

— Думаю, да.

— Чему лично вы научились у Семака?

— Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой.

Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане», за который он выступал с 1995 по 1998 год. На данный момент 64-летний итальянец является главным тренером «Реала».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 11 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-585549-trener-zenita-schitayet-semaka-pokhozhim-na-molodogo-anchelotti-bolshaya-kharizma-oba-maksimalno-pogloshcheny-rabotoy
Игорь Симутенков
Карло Анчелотти
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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