Тренер «Зенита» Симутенков считает Семака похожим на молодого Анчелотти

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил Сергея Семака, возглавляющего сине-бело-голубых, с молодым Карло Анчелотти. По его мнению, специалисты во многом похожи.

— Кто как тренер сильнее — молодой Анчелотти или Семак?

— Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой, — приводит Sport24 слова Симутенкова.

— То есть можно поставить знак равенства?

— Думаю, да.

— Чему лично вы научились у Семака?

— Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой.

Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане», за который он выступал с 1995 по 1998 год. На данный момент 64-летний итальянец является главным тренером «Реала».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 11 туров.