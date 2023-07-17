Мостовой: «Если в любой российский клуб взять пять-шесть сильных иностранцев, то они уравняются с «Зенитом»
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о шансах «Зенита» в чемпионате России в следующем сезоне.
«Если в любой российский клуб взять пять-шесть сильных иностранцев, то они уравняются с «Зенитом». В том же Суперкубке отсутствие Вендела уже сказалось на игре питерцев. Он — футболист высокого уровня для российского чемпионата. Малкома тоже перекрыли хорошие иностранные защитники ЦСКА. В следующем сезоне «Зенит» также будет силен. Команда является фаворитом на чемпионство. Клуб будет иметь преимущество, пока в его составе играют футболисты такого уровня. На Суперкубок вышли восемь легионеров. Был бы Вендел и Родригао, то играли бы все десять. И клуб продолжает усиливаться», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.
Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -