Шалимов рассказал о подготовке «Ахмата» к возобновлению сезона РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона РПЛ.

— В каком состоянии подойдем, я думаю, что ни один тренер сейчас не знает. Мы распланировали, как мы видим эту подготовку. Подходить надо в максимальной форме, особенно нам. У нас ключевая игра с «Крыльями», дальше пять игр через два на третий, через три на четвертый. Надо еще посмотреть календарь. В таком режиме не жила ни одна команда РПЛ. Такой долгий перерыв. Всего три недели на подготовку. Пять игр через два на третий, через три на четвертый... Может быть, есть опыт у команд, которые играли в еврокубках. У нас такого опыта не было, но опять же, все в одинаковых условиях. Кто как подготовится, так и отыграет. Все зависит от тренерского штаба и самих игроков. Мы все смотрим чемпионат Германии, как матчи начинаются, как судья выходит, как запасные сидят. В остальном — игра уже идет, она контактная. Празднования голов — все начали праздновать, у нас будет примерно выглядеть также. У каких-то зрителей будет возможность посетить матч, для команд, игроков — это хорошая вещь, — сказал Шалимов на видео Youtube-канала «Ахмата».

Чемпионат России возобновится 19 июня. «Ахмат» занимает 16-е место с 20 очками в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. Грозненцы сыграют в первом матче после паузы с «Крыльями Советов», игра пройдет 19 июня.