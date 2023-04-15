Юран: «Настораживает, когда команда пропускает по 3 мяча за матч»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура РПЛ от «Динамо» (1:3).
— Вы выпустили трех игроков до гола «Динамо». Угадали или нет?
— Замены эти планировались. Я объяснял парням, на поле находиться нельзя — на максимуме тебя хватит на 20, 30, 40 минут. Артем Соколов сделал очень большую работу, Рыбчинского выпустили, потому что нужен был свежий игрок, не давать в верхнем блоке, чтобы команда не садилась в штрафную. Не скажу, что парни вышли и отбывали номер. Претензий нет, но есть индивидуальные ошибки. Фланги были тяжеловаты, поэтому замены эти планировалось.
— В последних двух матчах 6 пропущенных мячей. Есть дополнительная головная боль из-за действий команды в обороне?
— Когда команда пропускает по 3 мяча за матч, это настораживает. В Краснодаре разобрали: 4 удара в створ, 3 забили, мы ошиблись. Здесь нельзя сказать, что защитники у нас плохие или хорошие. Тут в целом не доиграла команда. Ничего, работать нужно. Хочется избегать таких ошибок. Будем разбирать. Больших претензий нет, кроме последних 10 минут— вышли более мастеровитые игроки «Динамо» и заставили ошибиться.
«Пари НН» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 19 очков за 23 тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4