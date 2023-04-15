Юран — о поражении от «Динамо»: «Обидно такие матчи проигрывать, когда и игра дается, и забиваем»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал матч с «Динамо» (1:3) в 23 туре РПЛ.
— Понравился матч и то, как действовала моя команда. То, о чем договаривались, было выполнено на поле, если убрать последние 10 минут. Обидно такие матчи проигрывать, когда и игра дается, и забиваем. Но недоконцентрация в конце нас подвела. С такими командами концентрация должна быть 95 минут, да и после, уже в раздевалке. На ничью точно наиграли, а в итоге проиграли. Поблагодарил ребят, желание и самоотдача были. Хорошо разобрали «Динамо», по-моему, им было тяжело.
Третий мяч — детская ошибка. Когда нападающий из штрафной выбегает к угловому, а мы навязываем ему борьбу на гране фола. Нельзя так. Обидно в таких играх не набирать очки. Сейчас будет домашний матч, готовимся. Хочется всегда большего. Я недоволен, — сказал Юран.
— Почему сейчас нет таких игроков, как вы? Ни в вашей команде, ни в Динамо.
— Сложно сказать. Поколение сейчас другое. Наверно, мы были более голодные. В Советском Союзе воспитанием было более жесткое, что в школах, что в командах мастеров. Наверно, надо смотреть на это системно. Мое мнение, у нас на первом плане были футбол и победа, а уже на втором финансовая составляющая. Может, здесь подкорректировать. У нас всегда была поговорка: «Ты себя отдай футбола, а он тебя наградит». А сейчас — футбол, ты меня награди, а я, может быть, отдам тебе себя.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4