Юран — о Симоняне: «Очень обаятельный человек. Легенда!»

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об общении с Никитой Симоняном.

— Сейчас весь российский футбольный мир скорбит из-за ухода из жизни Никиты Симоняна. Каким он вам запомнился?

— Никита Павлович — настоящая легенда! Мне запомнился один его совет: «Если хочешь добиться больших высот в футболе, то нужен характер. Ты всегда должен быть голодным и амбициозным. А если достиг определенных высот, ни в коем случае не останавливайся! Выжимай из себя максимум, совершенствуйся».

Очень обаятельный человек, простой в общении. С ним всегда можно было поговорить на любые темы. Мы с интересом слушали его рассказы о футбольной карьере.

Печально, когда мэтры советского и российского футбола уходят из жизни. Светлая память Никите Павловичу!

Симонян ушел из жизни 23 ноября на 100-м году жизни. Церемонии прощания с бывшим нападающим «Спартака», олимпийским чемпионом в составе сборной СССР пройдет 27 ноября на «Лукойл Арене» с 10.00 по 13.00 мск.