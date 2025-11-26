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26 ноября 2025, 07:49

Расулов: «Если все пойдет хорошо и Гусев станет главным тренером, будет вообще отлично»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов в интервью «Известиям» рассказал, что команда будет прикладывать максимум усилий, чтобы выиграть следующие три матча под руководством Ролана Гусева.

— Накануне первого матча под руководством Гусева руководство клуба провело встречу с командой. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что Ролан Александрович останется главным тренером на следующий год, если выиграет все четыре оставшихся до зимней паузы матча. Первый выигран. Что надо сделать, чтобы выиграть следующие три?

— Прикладывать максимальные усилия для этого — это мы и будем делать. Я считаю, что в каждом из трех оставшихся в этом году матчей у нас есть хорошие шансы на победу. Понимаем наше турнирное положение и то, что надо его улучшать. Так что сделаем все, чтобы выиграть оставшиеся встречи.

— Ролан Гусев готов руководить командой не в качестве исполняющего обязанности, а постоянного главного тренера?

— Ролан Александрович знает нас всех давно — он ведь работает в тренерском штабе «Динамо» уже два с половиной года. И мы его хорошо знаем. Если все пойдет хорошо и он станет главным тренером, будет вообще отлично. Потому что в первую очередь нам нужен результат.

Карпин тренировал «Динамо» с июня 2025 года. 17 ноября 56-летний специалист объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Ролан Гусев.

Валерий Карпин.Карпин рассказал, когда решил уйти из «Динамо»
Источник: «Известия»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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