Хачатурянц — о санкциях США: «В «Лукойле» еще до конца не понимают, в какой финансовой ситуации будет клуб»

Бывший президент РПЛ и болельщик «Спартака» Ашот Хачатурянц поделился мнением о влиянии на клуб санкций, под которые попал «Лукойл».

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против нефтяной компании.

«Я думаю, что «Лукойл» сейчас сам до сих пор ищет выход из этой ситуации. Они еще до конца не понимают, в какой финансовой ситуации будет клуб. Но однозначно, что ситуация тяжелая. Это же понятно», — сказал Хачатурянц «СЭ».

«Лукойл» является генеральным спонсором и фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак», а также владеет стадионом «Лукойл Арена».