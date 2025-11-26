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26 ноября 2025, 12:40

Юран — о Романове: «Сможет ли удержать раздевалку?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Тренер Сергей Юран пока не знает, получится ли у исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Вадима Романова на длинной дистанции эффективно тренировать команду.

— В Вадима Романова есть вера?

— Сложно сказать. Опять же, мы сейчас говорим о коротком периоде в три-четыре тура или о длинной дистанции? Какая стратегия? Если до зимней паузы, то может и сработать. А если вдолгую... Не знаю. Хватит ли опыта? Насколько я понимаю, он работал ранее только в молодежном футболе. Теперь на зимних сборах придется столкнуться с раздевалкой, когда статусные футболисты будут уже уставать от нагрузок. Сможет ли удержать раздевалку? Сможет ли выстоять, когда кто-то из легионеров начнет обижаться: почему я не в составе?

Мне Олег Романцев, Юрий Семин, Валерий Газаев не раз говорили: нужно пройти определенный этап, прежде чем тренировать команду, которая претендует на самые высокие места. Тебе надо набить шишки. А попасть в «Спартак» сразу из молодежного футбола... Могут возникнуть сложности.

Думаю, правильно, что сейчас на четыре игры поставили человека из системы клуба, а не привезли иностранца. Но зимой надо будет принимать решение: что дальше? Приглашать иностранца — рискованно.

— Почему?

— Они не знакомы со спецификой зимних сборов, которые длятся у нас почти три месяца! Станкович, получается, оказался к этому не готов. Могу привести еще один пример.

— Какой?

— Немец Бернд Шустер тренировал донецкий «Шахтер» и в интервью признался: «Я не знаю, как готовить команду три месяца!» Нужно же понимать специфику зимней подготовки. Так что поживем — увидим.

Сергей Юран в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;.«Было непросто, но помог совет Бердыева». Юран — о работе в Турции

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Вадим Романов
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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