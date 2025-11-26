Юран — о Романове: «Сможет ли удержать раздевалку?»

Тренер Сергей Юран пока не знает, получится ли у исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Вадима Романова на длинной дистанции эффективно тренировать команду.

— В Вадима Романова есть вера?

— Сложно сказать. Опять же, мы сейчас говорим о коротком периоде в три-четыре тура или о длинной дистанции? Какая стратегия? Если до зимней паузы, то может и сработать. А если вдолгую... Не знаю. Хватит ли опыта? Насколько я понимаю, он работал ранее только в молодежном футболе. Теперь на зимних сборах придется столкнуться с раздевалкой, когда статусные футболисты будут уже уставать от нагрузок. Сможет ли удержать раздевалку? Сможет ли выстоять, когда кто-то из легионеров начнет обижаться: почему я не в составе?

Мне Олег Романцев, Юрий Семин, Валерий Газаев не раз говорили: нужно пройти определенный этап, прежде чем тренировать команду, которая претендует на самые высокие места. Тебе надо набить шишки. А попасть в «Спартак» сразу из молодежного футбола... Могут возникнуть сложности.

Думаю, правильно, что сейчас на четыре игры поставили человека из системы клуба, а не привезли иностранца. Но зимой надо будет принимать решение: что дальше? Приглашать иностранца — рискованно.

— Почему?

— Они не знакомы со спецификой зимних сборов, которые длятся у нас почти три месяца! Станкович, получается, оказался к этому не готов. Могу привести еще один пример.

— Какой?

— Немец Бернд Шустер тренировал донецкий «Шахтер» и в интервью признался: «Я не знаю, как готовить команду три месяца!» Нужно же понимать специфику зимней подготовки. Так что поживем — увидим.