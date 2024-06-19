Силкин: «Смолову будет тяжело конкурировать с Кордобой»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Пока это странное решение для Смолова, ведь в «Краснодаре» есть Кордоба, он — основной нападающий. Смолову будет тяжело конкурировать с ним. Если Федор проиграл конкуренцию Тюкавину, то как он будет соревноваться с Кордобой? Ему будет еще сложнее. Наверное, это будет больше медиаистория», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.