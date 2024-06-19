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Сегодня, 04:55

Колосков: «Для Смолова трансфер в «Краснодар» — удачный переход»

Сергей Разин
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход форварда Федора Смолова в «Краснодар».

«Для Смолова это удачный переход. Не знаю, как он будет играть в «Краснодаре», но в «Динамо» Смолов выходил уже на замену и не был основным игроком. Бело-голубых Федор не усилил. Не знаю, завершит ли Смолов карьеру в «Краснодаре». Может, он еще пять лет будет играть», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Федор Смолов вернулся в &laquo;Краснодар&raquo;. Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?

18 июня «Краснодар» объявил о переходе 34-летнего россиянина. Контракт с игроом рассчитан на один год.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-dlya-smolova-transfer-v-krasnodar-udachny-j-perehod/
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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25.05 16:30
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Зенит

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Джон Кордоба

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 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

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