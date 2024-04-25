Агент Конате: «Может ли Мохамед перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате. По его словам, футболист не рассматривает вариант с «Краснодаром».

«На данный момент мы ни с кем не ведем переговоры. Сейчас задача Конате — помочь «Ахмату» остаться в РПЛ. Может ли он перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба, зачем ему это? Другой российский клуб? Все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В этом сезоне он сыграл за грозненскую команду 29 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу.

Контракт нападающего с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.