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Агент Конате: «Может ли Мохамед перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате. По его словам, футболист не рассматривает вариант с «Краснодаром».

«На данный момент мы ни с кем не ведем переговоры. Сейчас задача Конате — помочь «Ахмату» остаться в РПЛ. Может ли он перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба, зачем ему это? Другой российский клуб? Все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В этом сезоне он сыграл за грозненскую команду 29 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу.

Контракт нападающего с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.

 

 

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
Футбол
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
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 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
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 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
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