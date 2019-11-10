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Сергей Семак: «Жирков сыграл прекрасно. У Дриусси были определенные проблемы»

16:29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 16-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0), передает из Тулы спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Еще минуте на десятой Ерохин и Жирков поменялись флангами. С учетом классной предголевой передачи, наверное, оцениваете игру Жиркова положительно, но в чем была идея его перевода направо? Почему с выходом Дриусси он не вернулся налево?

— Жирков сыграл прекрасно, на мой взгляд. А идея заключалась в том, что по правому флангу не так хорошо действовал Ерохин. Это не его излюбленная позиция. Жирков лучше понимает, как играть. После перестановок на флангах игра изменилась.

— Почему с первых минут не играл Дриусси?

— Были определенные проблемы не только у него, но и у Шатова. Поэтому Дриусси и не смог сыграть 90 минут.

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