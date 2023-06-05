Семак — об игре Малкома: «Он старается в каждой игре показывать свой максимум»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре форварда команды Малкома в текущем сезоне.

«Травматизм, который был у него, отошел на второй план. Он почувствовал себя лидером команды. Он прекрасно работает и в атаку, и в оборону. Он старается в каждой игре показывать свой максимум. Из-за этого Малком и забивал. Заслуженно, что он лучший игрок по итогам чемпионата в этом сезоне. Выдающийся сезон», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

26-летний форвард в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды. Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23.

В текущем сезоне он провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.