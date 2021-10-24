Витория о разгроме от «Зенита»: «Все пошло не так. Нам нужно признать свои ошибки. Это грустный день»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итог матча 12-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:7).

— Честно говоря, все пошло не так. Нам нужно признать эти ошибки. Это грустный день. Соперник воспользовался нашими ошибками и вел всю игру. А мы не были сфокусированы.

— Что значит «не были сфокусированы»?

— Хочу добавить, что нам нужно было быть агрессивнее, больше бороться. А мы пропустили с трех угловых, с пенальти. Уровень агрессивности и борьбы был недостаточным.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 12 матчах.