17:52 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Вероятность, что Малком попадет в заявку на игру с "Краснодаром", большая"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что новичок команды Малком может попасть в заявку на матч 4-го тура премьер-лиги против "Краснодара"

– Прикидывали ли вы, как будете использовать Малкома?

– Прикидывали, конечно. У нас вообще мало футболистов, которые играют только на своих позициях. Мне нравятся игроки, которые умеют действовать на разных позициях.

– Какова вероятность, что завтра Малком сможет выйти на поле?

– Вероятность большая, что попадет в заявку. Если это произойдет, то и вероятность появления на поле достаточно большая. Посмотрим, надеюсь он сможет принять участие в игре. А сколько времени получит – будем решать завтра. (Егор Бычков)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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