Сергей Семак: "Важно было закончить сезон на позитивных эмоциях"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 30-го тура чемпионата России с "Енисеем" (4:1).

– Сегодня важно было выигрывать, чтобы закончить сезон на позитивных эмоциях. Кому-то дать больше игрового времени. Гонка бомбардиров? Конечно, говорили об этом, мы были бы рады, если бы он стал лучшим. Думаю, что ничего страшного не произошло. В следующем сезоне он обязательно сделает все, чтобы добиться этой цели, – сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".

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