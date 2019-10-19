Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 13-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (6:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Как отметили хет-трик Дзюбы в раздевалке?

— Заходили руководители клуба, поздравили — и Артема с хет-триком, и всю команду с победой. Нам нужно работать дальше. Артем провел прекрасный матч с точки зрения качества игры и результативности. И мне еще раз хочется поздравить его — не каждому удается отличиться трижды в матче, еще и две голевые передачи записать. Я очень рад за него. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей