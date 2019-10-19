Сергей Семак: «В раздевалку заходили руководители клуба — поздравили Дзюбу и команду»
21:42
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 13-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (6:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
— Как отметили хет-трик Дзюбы в раздевалке?
— Заходили руководители клуба, поздравили — и Артема с хет-триком, и всю команду с победой. Нам нужно работать дальше. Артем провел прекрасный матч с точки зрения качества игры и результативности. И мне еще раз хочется поздравить его — не каждому удается отличиться трижды в матче, еще и две голевые передачи записать. Я очень рад за него. (Гоша Чернов)
Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 24269Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи