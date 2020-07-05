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Сергей Семак стал дедушкой

5 июля 2020, 14:01
Анна и Сергей Семаки. Фото Instagram
Анна и Сергей Семаки. Фото Instagram
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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объявила, что они с супругом стали дедушкой и бабушкой. Дочь Анны от первого брака Майя родила первенца.

«Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» — написала Анна Семак в Instagram.

Вечером «Зенит» проведет в гостях матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром». В случае победы, команда Семака во второй раз подряд станет чемпионом России.

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