Сергей Семак: "Сложно психологически все время находиться на первом месте"

Главный тренер "Зенита" перед матчем с "Краснодаром" ответил на вопрос, присутствует ли психологическое давление на команду.

– "Зенит" установил рекорд по голам со стандартов. Кто отвечает за штрафные в тренерском штабе? – вопрос Семаку.

– У нас есть разделение по функциям в плане анализа и подготовки. В остальном садимся все вместе и обсуждаем перед каждым матчем розыгрыши, которые пробуем перенести в игру. Всегда пытаемся тренировать стандарты. Если нет недельного цикла, это делать чуть сложнее. Сейчас стандарты получаются лучше, чем в начале сезона.

– Практически каждый тур преследователь меняется. Вас это интересует, или вы вниз не смотрите?

– Мы смотрим на таблицу, но не вниз. Конечно, сложно психологически все время находиться на первом месте, догонять всегда проще. У нас достаточно сложный календарь: три матча с конкурентами на выезде, определенное давление присутствует. Победы достаются очень сложно, всем командам, не только нам. Очки нужны всем, у каждого свои цели – несмотря на то, кто на втором месте. (Егор Бычков)