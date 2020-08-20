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Сергей Семак: «Самая главная задача — восстановиться к матчу с «Тамбовом»

13:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 4-го тура РПЛ против «Тамбова».

— Самая главная задача — восстановиться, разобраться с состоянием игроков — кто на сегодняшний день готов лучше, кто хуже, чтобы все, кто выйдет на поле, чувствовали себя хорошо, — цитирует Семака сайт «Зенита».

— Все ли готовы принять участие в матче?

— Да, практически все готовы. Есть небольшие вопросы по тем игрокам, которые не участвовали в прошлой игре, а так — надеюсь, что мы в полном составе подойдем к следующему матчу.

— В чем сильные стороны нынешнего «Тамбова» и за счет он может усложнить «Зениту» путь к победе?

— Это очень хорошо организованная команда. Не так давно мы с ними играли, правда, это была выездная игра. Это команда, которая хорошо обороняется, хорошо контролирует мяч, хорошо использует свои качества, забивает достаточно много и смотрится очень прилично.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-20-sergey-semak-nadeyus-chto-podoydem-k-matchu-s-tambovom-v-polnom-sostave.htm

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