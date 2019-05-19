Сергей Семак: "С пониманием относимся к причинам, которые привели к поражению"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итог матчу 29-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). Он отметил, что с пониманием относится к результату.

– Что касается первого тайма, то игра прошла практически без моментов. Что касается второго, то и помимо пенальти у "Ростова" были шансы для того, чтобы забить, – цитирует официальный сайт "Зенита" Семака. – Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила. У нас, к сожалению, не получилась игра ни в атаке, ни в обороне. Старались, конечно, но и много эмоций было выплеснуто, и те позиции, на которых играли ребята, были не совсем привычны. Выпустили всех тех, кого хотели. Мы не можем быть удовлетворены ни игрой, ни результатом, но с пониманием относимся к причинам, которые привели к сегодняшнему поражению. Будем работать и готовиться к следующему матчу.

– Кому из игроков, вышедших сегодня, удалось воспользоваться шансом?

– Трудно судить по одной игре о каких-то возможностях и о том, кто воспользовался, а кто нет. У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, будем обсуждать с руководством трансферную политику.

– Сегодня впервые после травмы на поле появился Александр Ерохин. Какие выводы по его игре? Сможет ли он сыграть с "Енисеем" все 90 минут?

– Тяжело, конечно. Ерохин много пропустил. Сегодня у нас был резон его выпустить, чтобы, во-первых, дать ему почувствовать игру. Понимаем, что непросто входить после такой паузы. Это важный футболист для нас, кроме того, у нас есть еще причины, по которым он должен был выходить сегодня на поле.