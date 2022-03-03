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Гаджиев поддержал инициативу введения дополнительного внутреннего трансферного окна

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский тренер Гаджи Гаджиев поддержал инициативу введения дополнительного внутреннего трансферного окна в Тинькофф РПЛ.

«Разделяю ту инициативу, которая сейчас появилась в прессе относительно того, чтобы командам позволили дозаявлять игроков в случае ухода большого количества иностранцев. Надо разрешить это всем клубам. Так некоторые футболисты низших лиг смогут попробовать свои силы в элите. Урегулировать сроки, и все будет хорошо», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

3 марта, по данным «СЭ», клубы РПЛ попросили открыть трансферное окно для осуществления трансферов игроков внутри страны между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Это связано с тем, что многие клубы обеспокоены возможном отъездом иностранных футболистов.

Источник: https://betonmobile.ru/
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
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 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
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 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
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14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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