Гаджиев поддержал инициативу введения дополнительного внутреннего трансферного окна

Российский тренер Гаджи Гаджиев поддержал инициативу введения дополнительного внутреннего трансферного окна в Тинькофф РПЛ.

«Разделяю ту инициативу, которая сейчас появилась в прессе относительно того, чтобы командам позволили дозаявлять игроков в случае ухода большого количества иностранцев. Надо разрешить это всем клубам. Так некоторые футболисты низших лиг смогут попробовать свои силы в элите. Урегулировать сроки, и все будет хорошо», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

3 марта, по данным «СЭ», клубы РПЛ попросили открыть трансферное окно для осуществления трансферов игроков внутри страны между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Это связано с тем, что многие клубы обеспокоены возможном отъездом иностранных футболистов.