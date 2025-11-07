Семак — о газоне на стадионе «Крыльев»: «Будем рассматривать варианты исходя из заключения комиссии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии газона на стадионе в Самаре перед матчем сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» в 15-м туре РПЛ.

С 5 по 7 ноября в Самаре проходил международный форум «Россия — спортивная держава».

— Ждем официальной информации. Вы правы абсолютно, что направлена была комиссия, которая по результатам осмотра поля уже примет решение. И дальнейшие варианты, которые есть, будем рассматривать исходя из заключения комиссии. Есть резервный стадион у «Крыльев», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями» в воскресенье, 9 ноября. Начало — в 13.00 по московскому времени.