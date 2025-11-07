Митрофанов: «КДК должен определить и признать, является ли господин Садыгов субъектом футбола»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что контрольно-дисциплинарный комитет должен опредить правовой статус бизнесмена Туфана Садыгова по поводу ситуацию с банкротством «Химок».

«Действительно, существует такая форма отношений, когда кто-то дает деньги через пожертвование. И понятно, что он влияет на принимаемые клубом решения. Поэтому сейчас по тем же «Химкам» и проводится процедура. КДК должен определить и признать, является ли господин Садыгов субъектом футбола», — цитируют Митрофанова «Известия».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в чемпионате России в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.