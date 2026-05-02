Семак — о Дивееве: «Приобрели нужного игрока. Лусиано хороший футболист, но у него немного не пошло»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника команды Игоря Дивеева в матче с ЦСКА (3:1) в 28-м туре РПЛ. Дивеев в игре забил гол.

— В голах приняли участие Дивеев и Гонду.

— Мы приобрели нужного игрока. Игорь хорошо действует на втором этаже. Я давно говорил, что Лусиано хороший футболист, но у него немного не пошло. Ему нужно было перезапустить карьеру. Возможно, что у Лусиано был особый настрой. Сегодня Игорь забил, но я не думаю, что он хотел кому-то доказать.

— Почему такой «Зенит» видим очень редко?

— Мы набрали в прошлом году 66 очков, но этого не хватило. Доминирование ожидают, потому что мы задали такую планку. Есть много команд, которые идут вровень с нами, просто в концовке чемпионата мы дожимаем, а конкуренты теряют очки. У нас есть разноплановые игроки, конечно, они не все подходят сразу, поэтому нужно вливаться в коллектив. Джону Джону сложно вливаться в коллектив, например. У нас нет ярких бомбардиров, поэтому мы ниже в этом компоненте, но есть глубина.

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном».

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