Семак: «Игра с ЦСКА началась непросто, но смогли переломить ход матча и справедливо победили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в 28-м туре РПЛ.

— Игра началась непросто. Мы смогли переломить ход матча и справедливо победили. Нам нужно смотреть только на себя и стараться побеждать в каждом матче.

— Показалось, что вы сегодня очень легко обыграли ЦСКА. В чем секрет?

— Все матчи разбираем. Ход матча сложился так, что смогли быстро забить во втором тайме, игра раскрылась. Были моменты. Хорошая игра и заслуженная победа.

— Пенальти?

— Это дополнительный стимул показать характер. Никто не выпадал, все замены были по необходимости. Игроки стартового состава смотрелись хорошо.

— Атаковали через зоны Данилова. Почему?

— Так складывалось. Он хорошо играл, если бы не он, то счет мог быть крупнее. Он хорошо читает игру.

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