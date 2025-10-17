Черчесов: «Мы в «Ференцвароше» покупали Маркиньоса за миллион, продали в «Спартак» за 6 — это и есть селекция»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» вспомнил, как работал с полузащитником «Спартака» Маркиньосом в «Ференцвароше».

— Когда в «Спартак» приходит иностранный тренер и сразу приводит двух футболистов из своего бывшего клуба: Маркиньоса и Абену, вопросов не возникает.

— И у меня нет вопросов. Я, к примеру, прекрасно знаю обоих. Маркиньоса сам когда-то забирал из болгарского «Ботева» Антона Зингаревича. Молодой, сырой, вперед бежит, а назад только с помощью канатов можно вернуть (улыбается). Но потенциал был. Мы с тренерским штабом с ним занимались: индивидуальные программы по физподоготовке от Владимира Паникова и Паоло Гранеро, теория с Мирославом Ромащенко, «папа» (с улыбкой показывает на себя. — Прим. А.К.), естественно, его «строит», потому что молодой парень, соблазны. А вы думали, он всегда такой, как сейчас, был? Нет, но постепенно вырос в серьезного футболиста.

И вот результат: купили Маркиньоса за миллион с копейками, продали в «Спартак» за шесть. Все довольны: и клуб, и игрок, и тренерский штаб. Это и есть селекция, а не базар. Когда ты не просто покупаешь за 10-30 миллионов готового исполнителя, а выстраиваешь путь и поднимаешь уровень человека.

— А Абена? Почему у него в «Спартаке» не сложилось?

— Абена пришел при мне, но это один из тех моментов, когда я не был согласен с клубом по таймингу его трансфера. Такое тоже случается, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.