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17 октября 2025, 12:50

Черчесов: «Мы в «Ференцвароше» покупали Маркиньоса за миллион, продали в «Спартак» за 6 — это и есть селекция»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» вспомнил, как работал с полузащитником «Спартака» Маркиньосом в «Ференцвароше».

— Когда в «Спартак» приходит иностранный тренер и сразу приводит двух футболистов из своего бывшего клуба: Маркиньоса и Абену, вопросов не возникает.

— И у меня нет вопросов. Я, к примеру, прекрасно знаю обоих. Маркиньоса сам когда-то забирал из болгарского «Ботева» Антона Зингаревича. Молодой, сырой, вперед бежит, а назад только с помощью канатов можно вернуть (улыбается). Но потенциал был. Мы с тренерским штабом с ним занимались: индивидуальные программы по физподоготовке от Владимира Паникова и Паоло Гранеро, теория с Мирославом Ромащенко, «папа» (с улыбкой показывает на себя. — Прим. А.К.), естественно, его «строит», потому что молодой парень, соблазны. А вы думали, он всегда такой, как сейчас, был? Нет, но постепенно вырос в серьезного футболиста.

И вот результат: купили Маркиньоса за миллион с копейками, продали в «Спартак» за шесть. Все довольны: и клуб, и игрок, и тренерский штаб. Это и есть селекция, а не базар. Когда ты не просто покупаешь за 10-30 миллионов готового исполнителя, а выстраиваешь путь и поднимаешь уровень человека.

— А Абена? Почему у него в «Спартаке» не сложилось?

— Абена пришел при мне, но это один из тех моментов, когда я не был согласен с клубом по таймингу его трансфера. Такое тоже случается, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.

Станислав Черчесов.«Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду». Большое интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите

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Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
Станислав Черчесов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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