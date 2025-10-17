Черчесов: «Мы в «Ференцвароше» покупали Маркиньоса за миллион, продали в «Спартак» за 6 — это и есть селекция»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» вспомнил, как работал с полузащитником «Спартака» Маркиньосом в «Ференцвароше».
— Когда в «Спартак» приходит иностранный тренер и сразу приводит двух футболистов из своего бывшего клуба: Маркиньоса и Абену, вопросов не возникает.
— И у меня нет вопросов. Я, к примеру, прекрасно знаю обоих. Маркиньоса сам когда-то забирал из болгарского «Ботева» Антона Зингаревича. Молодой, сырой, вперед бежит, а назад только с помощью канатов можно вернуть (улыбается). Но потенциал был. Мы с тренерским штабом с ним занимались: индивидуальные программы по физподоготовке от Владимира Паникова и Паоло Гранеро, теория с Мирославом Ромащенко, «папа» (с улыбкой показывает на себя. — Прим. А.К.), естественно, его «строит», потому что молодой парень, соблазны. А вы думали, он всегда такой, как сейчас, был? Нет, но постепенно вырос в серьезного футболиста.
И вот результат: купили Маркиньоса за миллион с копейками, продали в «Спартак» за шесть. Все довольны: и клуб, и игрок, и тренерский штаб. Это и есть селекция, а не базар. Когда ты не просто покупаешь за 10-30 миллионов готового исполнителя, а выстраиваешь путь и поднимаешь уровень человека.
— А Абена? Почему у него в «Спартаке» не сложилось?
— Абена пришел при мне, но это один из тех моментов, когда я не был согласен с клубом по таймингу его трансфера. Такое тоже случается, — сказал Черчесов «СЭ».
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.
После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0