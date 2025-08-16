Семак — об игре «Зенита» в меньшинстве: «Когда команде нечего терять, она рискует, идет вперед»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

— Готовились к спартаковским 3-5-2? Какие акценты делали?

— Чтобы использовать преимущество против такой схемы надо быть более хладнокровными на мяче, лучше выходить из-под прессинга. Мы часто опаздывали с подбором, где-то корректировали, но не всегда выходит перенести теорию на практику.

— Сравняв счет «Зенит», казалось, мог дожать «Спартак». В чем дело? Почему не вышло?

— Это вопрос психологии. Когда команде нечего терять, она рискует, идет вперед. Играя в меньшинстве, давить и идти вперед рискованно. Сравняв счет мы ждали момента в контратаке. Думаю, в головах игроков сидело, что нас меньше и надо больше внимания уделить обороне. Кто-то готов лучше, кто-то хуже, но говорить, что команда не бежит, сложно., — сказал Семак на пресс-конференции.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.