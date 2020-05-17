Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился опасениями по поводу возобновления чемпионата России-2019/20, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.

— Не было ли искушения подождать решения, что чемпионат закончится? И тогда «Зенит» — чемпион. Теперь, получается, преимущество в девять очков нужно подтверждать.

— Мы привыкли действовать по тем законам, что есть, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Есть футбольные власти, люди, уполномоченные принимать решения. У меня тоже есть видение, что было бы правильным. Но с моей точки зрения неэтично высказываться, исходя из интересов только нашей команды. Есть люди, которые принимают решения, мы будем выполнять. Что из этого получится, посмотрим. В любом случае будем делать все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше.

— Не верится, что вы могли бы сказать, что не хотели бы доигрывать чемпионат.

— Есть много нюансов, связанных со здоровьем, с ситуацией. Сейчас ситуация не вызывает приподнятого настроения, она сложная. Я общаюсь с людьми, которые работают в медучреждениях. Мне грустно видеть эту картину. Дай Бог, чтобы ситуация хоть как-то пошла на улучшение. Настроение не поднимает конечно.

Переживаешь за всех ребят: не дай бог кто-то из них заболеет, кто-то из семьи заболеет. И вместо того, чтобы переждать этот период в семье, им приходится работать, и никто им не гарантирует, что кто-то из них не заболеет и не заразит кого-то из родных.