Сергей Семак: «Конечно, результат расстроил «Зенит»
21:09
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен результатом матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (1:1). Чемпионы России открыли счет в середине второго тайма, но пропустили ответный мяч на 86-й минуте.
— Конечно, недовольны результатом, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Вели в счете, не выиграли. Естественно, результат нас расстроил.
В первом тайме хорошие моменты, лучше играли в атаке, не позволяли сопернику создавать моменты. Во втором играли хуже. Надо было забивать еще, чтобы увереннее играть.
После забитого мяча потеряли нить игры, низко опускались и, как следствие, пропустили.
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