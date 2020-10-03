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Сергей Семак: «Конечно, результат расстроил «Зенит»

21:09
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен результатом матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (1:1). Чемпионы России открыли счет в середине второго тайма, но пропустили ответный мяч на 86-й минуте.

— Конечно, недовольны результатом, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Вели в счете, не выиграли. Естественно, результат нас расстроил.

В первом тайме хорошие моменты, лучше играли в атаке, не позволяли сопернику создавать моменты. Во втором играли хуже. Надо было забивать еще, чтобы увереннее играть.

После забитого мяча потеряли нить игры, низко опускались и, как следствие, пропустили.

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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