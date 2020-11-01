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Сергей Семак: «Если Покеттино приедет в Россию, то это будет здорово»

16:25
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 13-го тура РПЛ с «Химками» (2:0) прокомментировал информацию о том, что возглавить его команду может аргентинец Маурисио Покеттино.

— Как реагируете на слухи о приходе в «Зенит» Маурисио Покеттино?

— Великолепнейший тренер. На слухи я не реагирую, не я их распускаю. Думаю, под слухами ничего нет. Абсолютно выдуманная история, на мой взгляд. Если Покеттино приедет в Россию, это будет здорово. (Олег Кошелев)

«Зенит» после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. «Химки» с 9 очками — на 14-й строчке.

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