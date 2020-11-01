Сергей Семак: «Если Покеттино приедет в Россию, то это будет здорово»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 13-го тура РПЛ с «Химками» (2:0) прокомментировал информацию о том, что возглавить его команду может аргентинец Маурисио Покеттино.
— Как реагируете на слухи о приходе в «Зенит» Маурисио Покеттино?
— Великолепнейший тренер. На слухи я не реагирую, не я их распускаю. Думаю, под слухами ничего нет. Абсолютно выдуманная история, на мой взгляд. Если Покеттино приедет в Россию, это будет здорово. (Олег Кошелев)
«Зенит» после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. «Химки» с 9 очками — на 14-й строчке.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.