Сергей Семак: «Еще ничего не решено, мы должны не смотреть на отрыв, а выполнять свою работу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об отрыве команды из Санкт-Петербурга после осенней части чемпионата России-2019/20 от конкурентов в борьбе за чемпионство.

Напомним, что петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего пресследователя — «Краснодар» — на 10 очков.

— Я думаю, что запас у нас хороший, но он абсолютно не позволяет команде расслабиться. Когда Манчини только пришел в клуб, через 10 туров все говорили, что «Зенит» — чемпион, что у команды большой отрыв и она здорово действует. Это две разных части чемпионата, сейчас мы можем увидеть абсолютно другой футбол, другие команды, другой темп набора очков у наших конкурентов. Еще ничего не решено, несмотря на солидное преимущество. Нам надо смотреть на свою игру, отталкиваться от нее. После 15 туров никто не говорил: «Как уверенно «Зенит» лидирует, он будет чемпионом», потому что все шли достаточно ровно. Первая пятерка шла плотно, любой тур менял в этой пятерке все. Команда, которая шла пятой, могла выйти на первую строчку.

Нам удались несколько последних туров, когда мы встречались с нашими принципиальными соперниками. Мы не потеряли очки, наши конкуренты — потеряли, поэтому у нас возник определенный запас прочности, который позволяет нам спокойно готовиться к продолжению сезона. Даже «Барселона» теряла 11 очков за 8 туров, да, она стала чемпионом, но финишировала в сезоне с запасом в 1 очко. Даже такая команда. Мы должны не смотреть на отрыв, а выполнить свою задачу и потом спокойно заниматься следующими вопросами.