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Сергей Прядкин: «Вопрос изменения системы на «весна — осень» не поднимался»

16:51
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Глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что вопрос об изменении системы проведения чемпионата России по футболу с системы «осень — весна» на «весна — осень» не поднимался.

— Было пару заседаний, но вообще не поднимался вопрос об изменении системы, — цитирует Прядкина РИА «Новости».

Чемпионат России по футболу разыгрывался по системе «весна — осень» до 2011 года. С сезона-2011/12 перешли на систему «осень — весна». После вылета российских команд из групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы в текущем сезоне ряд экспертов выразил мнение, что отечественному футболу необходимо вернуться к прежней системе проведения чемпионатов.

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