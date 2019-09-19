Сергей Прядкин: «Скорее всего, изменения в структуре проведения РПЛ произойдут после ЧМ-2022»

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил о возможных изменениях в графике проведения чемпионата России по футболу. По словам Прядкина, в данный момент не рассматривается возможность увеличить количество участников чемпионата.

— Вновь поднимался вопрос об увеличении количества матчей в премьер-лиге. Это рассматривается уже давно. Я в рабочем порядке доложил, к концу месяца мы предложим варианты, при которых будет увеличено количество матчей или изменена структура соревнований. Сейчас не буду загадывать, рабочая группа продолжает свою работу.

— То есть, пока без изменения количества команд в чемпионате?

— Были предложения по увеличению, но пока вопрос рассматривается без изменения количества команд. Есть вариант с изменением, но это произойдет не в этом и не в следующем сезоне. Скорее всего, все изменения произойдут после ЧМ-2022 в Катаре. Из-за этого турнира у нас достаточно сложный календарь. (Александр Рогулев)