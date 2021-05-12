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Сергей Прядкин признался, что сезон был трудным для него

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Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ".
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, &quot;СЭ&quot;.
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин отметил, что сезон получился непростым для него и для его коллег.

«Очень трудно было всем, — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — И для меня тоже, для моих коллег из премьер-лиги и из клубов. Честно и откровенно скажу, что очень сложный был чемпионат. Думаю, я буду не совсем корректен, если скажу только о нашем чемпионате. Всем было трудно.

И эти трудности продолжаются. Другой разговор, что мы, конечно, выстроили систему, как это сделали во всем мировом и европейском футболе. Подстроились под эту заразу под названием коронавирус, которая пришла на планету. Первоначально было очень сложно. Что концовка того сезона, что весь этот. Трудно».

Чемпионом России в сезоне-2020/21 стал «Зенит», который досрочно обеспечил себе титул. Командам осталось провести один тур в РПЛ.

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