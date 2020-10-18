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Сергей Подпалый: «Особых претензий к команде нет, главное, что набрали очки»

16:19

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый остался доволен игрой команды в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (1:0).

— Новички сыграли хорошо: и Рассказов, и Панченко, — сказал Подпалый в эфире «Матч премьер». — Сейчас Луценко поправится, думаю, группа атаки будет неплохая. Особых претензий к команде нет, главное, что набрали очки.

Арсенал Т — Урал

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