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Песьяков: «Семь сезонов в «Ростове» — лучшие в моей карьере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков оценил свою игру за команду на протяжении семи сезонов.

«Если брать футбольную карьеру, то лучшие. Если в целом, мне здесь все нравилось. Особенно до специальной военной операции была возможность съездить быстро домой. Сейчас это все намного сложнее», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Голкипер выступал за «Ростов» с 2017 года. За этот период он сыграл 182 матча во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль».

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
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5
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6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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