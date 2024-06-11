Песьяков: «Семь сезонов в «Ростове» — лучшие в моей карьере»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков оценил свою игру за команду на протяжении семи сезонов.

«Если брать футбольную карьеру, то лучшие. Если в целом, мне здесь все нравилось. Особенно до специальной военной операции была возможность съездить быстро домой. Сейчас это все намного сложнее», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Голкипер выступал за «Ростов» с 2017 года. За этот период он сыграл 182 матча во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль».