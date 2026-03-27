Овчинников: «Всегда говорю Торопу: «В каждом тайме первые и последние пять минут играй упрощенно!»

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о вратаре армейцев Владиславе Торопе.

— Прошлой осенью Тороп осрамился с голом от «Локомотива». Что-то в его душе сломалось после такого?

— Думаю, нет. О голах надо забывать через минуту. А этот мяч вообще не тот, из-за которого стоит копаться в себе, думать, в чем прокололся... Стечение обстоятельств. Ошибся Слава в другом моменте.

— В каком?

— Не нужно было разыгрывать от ворот. Я всегда ему говорю: «В каждом тайме первые и последние пять минут играй упрощенно!» Вот Акинфеев идеально это делает.