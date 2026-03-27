Овчинников: «Всегда говорю Торопу: «В каждом тайме первые и последние пять минут играй упрощенно!»
Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о вратаре армейцев Владиславе Торопе.
— Прошлой осенью Тороп осрамился с голом от «Локомотива». Что-то в его душе сломалось после такого?
— Думаю, нет. О голах надо забывать через минуту. А этот мяч вообще не тот, из-за которого стоит копаться в себе, думать, в чем прокололся... Стечение обстоятельств. Ошибся Слава в другом моменте.
— В каком?
— Не нужно было разыгрывать от ворот. Я всегда ему говорю: «В каждом тайме первые и последние пять минут играй упрощенно!» Вот Акинфеев идеально это делает.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
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|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
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15
|Родина
|0
|0
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
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|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
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