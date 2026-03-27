Овчинников: «Скоро Тороп станет основным вратарем сборной»

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил игру голкипера армейцев Владислава Торопа.

— Слава уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова.

— Тороп?!

— Да. Это не только мое мнение. Многие специалисты считают так же. Сегодня все вратари неплохие, но одинаковые. А у Торопа свой стиль, технически отлично подготовлен. Единственный вратарь в нашем чемпионате, который играет на выходах. Просто не боится — и у него получается. По игре ногами — в тройке лучших. Я не сомневаюсь, что скоро станет основным вратарем сборной.

— Если Акинфеев здоров, выходит он. А Тороп чуть-чуть играет на Кубок.

— Как это чуть-чуть? Вы знаете, что Слава уже 50 матчей провел? В чемпионате тоже сыграл немало. Конечно, первым вратарем будет Акинфеев. Пока сам не скажет: «Я закончил».

— Что делать Торопу в такой ситуации?

— Ничего.

— Ждать?

— Да. Хотя он не ждет, играет. В сборную уже получил приглашение...